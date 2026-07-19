Volley Nations League, l’Italia supera Cuba 3-1 e si qualifica per le Finals

(Adnkronos) – Altro successo per l’Italia di Fefè De Giorgi che si è imposta su Cuba e si è qualificata alle Finals della Volleyball Nations League che si svolgeranno a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Oggi gli azzurri all’Asue Arena di Osaka in Giappone si sono imposti su Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questo successo la nazionale italiana si è portata ad otto vittorie (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica.

Per la nazionale di volley maschile è la terza consecutiva a Osaka e l’ottava complessiva al termine delle tre week di VNL. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l’abbinamento dei quarti di finale in Cina.

Un successo arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina.

Per la partita di oggi il commissario tecnico De Giorgi ha confermato il sestetto che ha battuto ieri l’Argentina con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Cuba si è schiarato con: Gonzalez, Simón, Lopez, Yant, Thondike, Wilson e Garcia libero.

“Non era semplice vincere con Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. Quando cominciano a giocare con certi ritmi, in difesa e in attacco, ti mettono in difficoltà. Il primo set è stato difficile per noi, però poi è venuta fuori la bontà del nostro gruppo, capace di reagire, trovare gli equilibri giusti e migliorare alcune situazioni. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista”, ha detto il ct azzurro Ferdinando De Giorgi dopo la partita. “Idealmente quest’ultima partita l’abbiamo giocata con tutti i ragazzi che hanno partecipato a queste tre settimane di VNL. Oggi era la partita per concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica. Ognuno di loro, giocatori e staff, ha aggiunto un mattoncino a questo percorso. In questa prima parte di stagione il presidente federale ci ha dato l’opportunità di poter allenare due gruppi e di fare poi un percorso in questa VNL con squadre diverse e questo è stato importante. Nel corso delle tre tappe abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)