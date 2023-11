Volkswagen elettrifica la flotta dei veicoli del Vaticano

(Adnkronos) – È pronta una flotta di 40 veicoli 100% elettrici della famiglia Volkswagen ID. per lo Stato della Città del Vaticano. Un progetto che rientra nella strategia di decarbonizzazione dello Stato della Città del Vaticano e che renderà la sua flotta di veicoli completamente neutrale dal punto di vista ambientale entro il 2030, le Volkswagen ID.3 alla ID.4 e ID.5 saranno consegnate a partire da gennaio 2024. Lo Stato della Città del Vaticano è fortemente impegnato nella salvaguardia del pianeta, così ponendo la mobilità al centro del programma denominato “Conversione ecologica 2030”, l’intera flotta dei suoi veicoli sarà elettrica. “L'elettrificazione della flotta sta diventando sempre più importante a livello globale. In prospettiva futura offrire anche ai dipendenti del Vaticano la guida delle nostre ID. è un grande traguardo e onore per Volkswagen e sottolinea l'attrattività dei modelli ID. 100% elettrici” ha dichiarato Imelda Labbé durante la consegna dei veicoli in Vaticano.



Christian Dahlheim ha aggiunto: “Siamo lieti di supportare la Città del Vaticano in questo importante progetto. È qualcosa di molto speciale per noi e dimostra che siamo assolutamente competitivi con le nostre soluzioni di mobilità”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

