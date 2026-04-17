VivaTech compie dieci anni all’insegna della sovranità tecnologica europea

(Adnkronos) – VivaTech si prepara a spegnere dieci candeline consolidando il proprio ruolo di principale hub tecnologico del Vecchio Continente. L’appuntamento, previsto dal 17 al 20 giugno 2026 presso il polo fieristico di Porte de Versailles a Parigi, segna un cambio di passo significativo rispetto alle origini della manifestazione. In un decennio il volume dei visitatori è triplicato, raggiungendo la quota record di oltre 180.000 presenze, mentre l’interesse degli investitori istituzionali è cresciuto di dodici volte. Per questa edizione speciale l’esposizione occuperà l’intero Padiglione 7, ampliando la superficie utile del 30% per accogliere una delegazione globale composta da 15.000 startup e oltre 4.000 finanziatori pronti a scommettere sulle innovazioni più radicali del mercato.

Il decennale non rappresenta solo un traguardo celebrativo, ma sancisce l’ingresso in una nuova era dominata dall’intelligenza artificiale generativa e dalla deeptech. Il programma di quest’anno si concentra sulla necessità di una sovranità tecnologica europea più assertiva, affrontando i temi critici della cybersicurezza e della trasformazione energetica. Tra le novità di maggior richiamo spiccano le interfacce cervello-macchina in tempo reale e il debutto del primo esoscheletro dual-vector destinato al mercato di massa. Grande attenzione è rivolta anche alle soluzioni per la rigenerazione degli oceani e alle batterie ultra-rapide capaci di ricaricarsi in meno di cinque minuti, confermando come il progresso tecnico sia ormai il pilastro fondamentale della transizione ecologica globale.

Il ruolo centrale della politica industriale comune è sottolineato dalla scelta della Germania come Paese dell’anno. La delegazione tedesca, la più numerosa nella storia della kermesse, occuperà uno spazio espositivo di 800 metri quadrati con il supporto diretto di quattordici Länder e del Ministero federale per la trasformazione digitale. Questa presenza massiccia mira a ribadire l’ambizione di una leadership continentale nei settori della ricerca e dello spazio. Al fianco della Germania parteciperà anche l’India in qualità di partner tecnologico per l’IA, portando a Parigi l’esperienza maturata durante l’anno franco-indiano dell’innovazione e i recenti vertici di Delhi dedicati all’impatto degli algoritmi sulla produttività aziendale.

Il settore della deeptech aprirà finestre concrete sul prossimo decennio attraverso presentazioni in anteprima mondiale. IBM svelerà un “lampadario quantistico” in grado di superare ampiamente la potenza di calcolo dei sistemi tradizionali, con applicazioni immediate nella farmaceutica e nell’ottimizzazione dei processi industriali. L’innovazione toccherà anche ambiti più visionari, come le lenti a contatto intelligenti potenziate dalla realtà estesa e le nuove frontiere del turismo spaziale. Questi progetti delineano un orizzonte in cui la tecnologia cessa di essere uno strumento esterno per diventare un’estensione della biologia e dell’esperienza quotidiana, ridefinendo i concetti di salute e mobilità.

Per coinvolgere il grande pubblico e celebrare l’anniversario, la manifestazione uscirà dai padiglioni espositivi portando l’innovazione nel cuore della capitale francese. Il 14 giugno gli Champs-Élysées diventeranno un percorso immersivo gratuito dove residenti e turisti potranno interagire con robot, sistemi di mobilità elettrica e soluzioni per il clima. L’evento si chiuderà ufficialmente il 20 giugno con un festival dedicato ai talenti under 35, focalizzato sulla creator economy e sulle professioni del futuro. Sul palco si alterneranno i nomi di punta della scena tech mondiale, dai vertici di ElevenLabs e Pigment fino ai fondatori di startup d’eccellenza come Alan e Pasqal, per discutere le nuove coordinate di un mercato sempre più integrato e digitale.

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