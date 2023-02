Viterbo: individuate due discariche abusive con 55 tonnellate di rifiuti abbandonati

I finanzieri del Gruppo di Viterbo hanno sequestrato due aree utilizzate impropriamente per lo stoccaggio di scarti di materiale di varia natura, per un quantitativo di oltre 55 tonnellate, con conseguente segnalazione dei responsabili alle competenti Autorità. In particolare il materiale abbandonato, è risultato essere composto da: scarti di materiale di mobilio, infissi alla rinfusa, finestre, vasi in terra cotta, telai in metallo, avvolgibili per serrande, vetri, lastre di cemento, legname, materiale ferroso arrugginito, tubi e altro materiale vario in plastica, sacchi contenenti scarti di varia natura ecc. Il tutto interamente coperto da rovi e vegetazione spontanea. Per tale condotta illegale, i responsabili sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziaria ed amministrativa.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet