Viterbo: 84enne aggredito e accoltellato in casa per rapina, fermati 4 stranieri

Lo hanno aggredito e ferito a coltellate in maniera grave. La vittima della rapina è un 84enne di Corchiano, in provincia di Viterbo che, ieri sera, è stato assalito nella sua casa in una zona rurale da 4 braccianti agricoli di origine romena, che lavoravano nella zona. Il gruppo, probabilmente conosceva la vittima e hanno tentato di rubare all’interno della sua casa venendo scoperti dall’uomo. La reazione è stata violenta. L’anziano è stato accoltellato alla gola e in altri punti del corpo. L’arrivo di altre persone ha messo in fuga i 4 stranieri ma sono state le stesse persone a collaborare con i carabinieri di Civita Castellana nel fermare e immobilizzare i fuggitivi. Dei quattro aggressori, uno è stato arrestato per rapina e tentato omicidio, gli altri tre per tentato furto. Il ferito è ricoverato in ospedale a Civita Castellana ma non è in pericolo di vita.

