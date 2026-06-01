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Virtus Bologna-Venezia: orario e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tornano i playoff della Serie A di basket. Oggi, lunedì 1 giugno, la Virtus Olidata Bologna ospita l’Umana Reyer Venezia – in diretta tv e streaming – nella gara-2 della semifinale degli spareggi per il titolo nazionale. Si torna sul parquet della Virtus Arena dopo il clamoroso risultato di gara-1, terminata con la vittoria esterna di Venezia, che si è imposta con il punteggio di 91-83 andando così avanti nella serie. La vincente se la vedrà in finale con una tra l’Olimpia Milano e la Germani Brescia, ferme sull’1-1. 

 

Gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A di basket è in programma oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 20. La sfida tra la Virtus Bologna e Venezia si potrà vedere in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà trasmesso anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su LBA Tv. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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