Vincitore X Factor 2024: i bookmakers svelano il nome, non c’è dubbio

Vincitore X Factor 2024: i bookmakers svelano il nome tra i quattro finalisti. Ecco chi trionferà il 5 dicembre a Napoli.

Chi sarà il vincitore di X Factor 2024 tra i PATAGARRI, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Dopo l’intensa semifinale, sono questi i quattro concorrenti del talent show di Sky che sono riusciti a strappare il biglietto per la finalissima che, quest’anno, avrà una location davvero speciale. Per eleggere il vincitore indiscusso di X Factor 2024, la conduttrice Giorgia, i giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jack La Furia e Paola Iezzi, insieme ai quattro finalisti, abbandoneranno lo studio di Milano per raggiungere Napoli.

Per la prima volta nella storia del talent show, infatti, la finalissima, in programma il prossimo 5 dicembre, si svolgerà nella splendida Piazza del Plebiscito a Napoli. Una grande occasione per i finalisti che avranno così la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico ancora più ampio, ma chi sarà il vincitore? I bookmakers non hanno dubbi.

Vincitore X Factor 2024: i bookmakers anticipano il nome

Secondo i bookmakers, la super favorita per la vittoria di X Factor resta Mimì che, in semifinale, ha emozionato tutti con un’interpretazione magica di “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina. Manuel Agnelli, veterano tra i giudici, potrebbe trionfare Lorenzo Salvetti, che invece fa parte della squadra di Achille Lauro. Sembra più lontana, invece, la possibilità di un trionfo per i Patagarri e Les Votives che, tuttavia, potrebbero spiazzare tutti dando vita ad esibizioni mozzafiato durante la finalissima.