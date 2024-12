Vincenzo Malinconico 2, nuovo cast per la seconda stagione? Chi ci sarà, la trama e dove è stato girato

La serie “Vincenzo Malinconico” sta per tornare con la sua seconda stagione, e le novità sono davvero tante. Scopri il cast, la trama, e dove è stato girato questo nuovo capitolo che promette emozioni e sorprese.

Vincenzo Malinconico, la serie che ha catturato l’attenzione del pubblico di Raiuno, è pronta a fare il suo ritorno con la seconda stagione. I fan dell’avvocato salernitano interpretato da Massimiliano Gallo possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’attesa è quasi finita.

Se la prima stagione ha fatto breccia nei cuori di tanti spettatori grazie a un mix di dramma, ironia e realismo, la nuova serie promette di intensificare queste caratteristiche, portando la storia in nuove direzioni e introducendo personaggi e situazioni inedite. Ma cosa ci dobbiamo aspettare esattamente da questa attesissima seconda stagione? E, soprattutto, cosa cambierà rispetto alla prima? Se sei curioso di scoprire i dettagli sulla trama, il cast, e le location dove è stato girato, continua a leggere: il ritorno di Vincenzo Malinconico è ricco di sorprese!

La legal dramedy che ha conquistato il pubblico di Raiuno, “Vincenzo Malinconico“, è pronta a tornare con una seconda stagione ricca di novità e conferme. La serie, che vede Massimiliano Gallo nei panni dell’avvocato salernitano protagonista, riprende le fila della narrazione proprio dove si era interrotta al termine della prima stagione. Tra le strade di Salerno e i meandri della mente del suo personaggio principale, la serie promette di mantenere intatto quello spirito curioso verso la vita che tanto ha caratterizzato Vincenzo Malinconico.

La nuova stagione andrà in onda a partire da domenica 1° dicembre 2024 su Raiuno, proponendo un totale di quattro episodi da cento minuti ciascuno. Il ritmo delle trasmissioni vedrà i primi tre episodi diffusi nelle domeniche successive fino al 15 dicembre, per poi concludersi con l’ultimo episodio lunedì 16 dicembre alle ore 21:30.

Il cast vede confermate molte delle presenze già note ai fan della prima stagione. Massimiliano Gallo tornerà a vestire i panni dell’avvocato-psicologo Vincenzo Malinconico; accanto a lui ritroveremo Teresa Saponangelo nel ruolo di Nives, l’ex moglie del protagonista; Giulia Bevilacqua interpreterà nuovamente Clelia Cusati, giornalista dal carattere forte; Lina Sastri sarà Assunta, suocera di Vincenzo; Francesco Di Leva darà ancora vita a Tricarico e così via tra gli altri membri del cast originario. Una nota dolente riguarda l’uscita di scena di Denise Capezza che nella prima stagione aveva interpretato Alessandra Persiano: il suo personaggio non apparirà nella seconda serie poiché si scoprirà che Alessandra ha deciso di lasciare il protagonista.

La trama della seconda stagione si annuncia ricca quanto quella precedente. Dopo aver subito un duro colpo nella vita personale e professionale durante la prima serie, Vincenzo sembra essersi rassegnato all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita. Tuttavia, una nuova proposta lavorativa potrebbe riaccendere in lui il desiderio di riscatto professionale ed umano grazie ai suoi metodi poco ortodossi ma efficaci.

Un nuovo personaggio chiave sarà Clelia Cusati (Giulia Bevilacqua), giornalista determinata con cui Malinconico dovrà collaborare per risolvere un caso complicato. Questo li porterà ad avvicinarsi nonostante le evidenti differenze caratteriali.

Anche sul fronte familiare ci saranno novità importanti: dalla ex moglie Nives determinata a riconquistarlo ai figli Alagia e Alfredo sempre fonte di sfide diverse senza dimenticare la suocera Assunta in via di guarigione dopo una lunga malattia.

Sul fronte tecnico-artistico troviamo Luca Miniero alla regia mentre Diego De Silva insieme ad altri autori firma soggetto e sceneggiature basate sui suoi libri editi da Einaudi dai quali è tratta la fiction.

Per quanto riguarda le location delle riprese, anche questa volta Salerno fa da sfondo principale agli eventi narrati nella serie insieme ad alcune scene girate a Cava de’ Tirreni contribuendo così a creare quell’atmosfera autentica che tanto ha contraddistinto “Vincenzo Malinconico”.

In attesa del debutto ufficiale previsto per dicembre 2024 gli appassionati possono prepararsi ad immergersi nuovamente nelle vicende umane ed esistenziali dell’avvocato più malinconicamente affascinante dello schermo italiano.