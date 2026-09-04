Vicenzaoro, Zecchinato: “Con 5mila aziende e più di mille espositori è espressione di eccellenza”

(Adnkronos) – “Inauguriamo il nuovo padiglione, un ulteriore elemento di novità che accresce ulteriormente l’attrattività di questa grande fiera. Parliamo di un distretto orafo straordinario, con circa 5mila aziende e decine di migliaia di addetti, che vedono oggi la presenza di ben 1.300 espositori e l’attenzione di numerosi Paesi esteri. È un comparto che ha sempre saputo rispondere alle sfide dell’innovazione, pur trattandosi di un’attività radicata nella tradizione e all’identità veneta. Questo distretto esprime una grande capacità di innovare, di internazionalizzarsi per cercare continuamente nuovi mercati e di promuoversi al meglio”. A dirlo è Marco Zecchinato, assessore alla Cooperazione interregionale, Governo del territorio e Infrastrutture della Regione Veneto, partecipando oggi a Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Ieg – Italian Exhibition Group, fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

La manifestazione, che da oltre sessant’anni va in scena a Vicenza, rappresenta “un fortissimo radicamento sul territorio”. “Il fatto che siano passati tutti questi anni e che la manifestazione continui ad avere un successo crescente nel tempo lo dimostra chiaramente”, osserva l’assessore che poi aggiunge: “La Regione Veneto è al fianco del distretto e dell’Ente Fiera. È davvero un’eccellente occasione per mettere in mostra le straordinarie valenze del nostro territorio”.

E conclude ricordando che il Salone si svolge “a Vicenza, città patrimonio Unesco, celebre per le sue ville palladiane: un contesto unico al mondo”.

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