Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Via libera del Parlamento Ue alle prime norme anticorruzione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Marzo 2026
1 minuto di lettura

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un quadro armonizzato a livello Ue di diritto penale che mira a prevenire e contrastare la corruzione nell’Unione. Secondo quanto riferisce un comunicato dell’Eurocamera, la direttiva, concordata provvisoriamente con il Consiglio nel dicembre 2025 e adottata con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni, stabilisce a livello Ue le fattispecie di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi membri, tra cui corruzione nel settore pubblico e in quello privato, appropriazione indebita, ostruzione della giustizia, traffico di influenze, esercizio illecito di funzioni, arricchimento illecito legato alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato, e ne armonizza le sanzioni. Il nuovo quadro mira a colmare le lacune nell’applicazione delle norme, in particolare nei casi transfrontalieri, modernizzando le regole, allineando le definizioni giuridiche e introducendo livelli comuni di sanzioni. La direttiva stabilisce, a livello Ue, solo i livelli massimi delle pene. I paesi membri potranno dunque adottare norme più severe e adattarle ai propri sistemi giuridici.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sciopero generale 17 novembre: orari treni, possibili ritardi e cancellazioni

16 Novembre 2023

Nato e Russia, Biden attacca Trump: “Si è inchinato a Putin”

13 Febbraio 2024

Ucraina, “feroci battaglie” ad Avdiivka: russi avanzano verso centro città

16 Febbraio 2024

Tajani “Nessun incidente diplomatico con la Svizzera, pretendiamo giustizia”

29 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno