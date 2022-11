Via Laurentina, Bruognolo (Lega): Strada pericolosa, dopo le 17 si resta al buio. Gualtieri lo sa?

Via Laurentina al buio e senza lampioni. Non basta il degrado e le discariche a cielo aperto, ora anche la scarsa illuminazione diventa un serio problema per i tanti pendolari e residenti della Capitale. Dalle 17 fino a tarda notte, la strada provinciale della Città metropolitana di Roma che congiunge la Capitale con il litorale romano, diventa un incubo per tutti gli automobilisti. Cala il sole, e si resta al buio. Quei pochi lampioni che ci sono poi, in diversi tratti, neanche funzionano. A tutto questo poi, si aggiungono buche molto pericolose, in particolar modo nel tratto tra La Torretta e La Selvotta, che mettono a dura prova la resistenza di moto e auto. Percorrendola nel tratto della Capitale, poi, lo scenario è pieno di insidie, con totalmente prive di illuminazione. La situazione non cambia poi sul litorale, dove proprio non si vede un lampione. Una grave mancanza di un servizio che, specialmente nel periodo invernale, grava sulla sicurezza pubblica dei cittadini. Da anni si segnalano tali criticità, ma la situazione a quanto pare non si sblocca. Con l’inverno alle porte, il rischio di incombere in incidenti aumenta incredibilmente anche per le buche e i tanti allagamenti che si formano su strada con le piogge. Gualtieri e il suo Pd devono intervenire prima che sia troppo tardi. La situazione è diventata insostenibile, per non dire drammatica. Crediamo che la sicurezza di ognuno di noi debba essere tutelata e messa come priorità. Via Laurentina rimane una arteria importante della città, molto trafficata, dove giorno e notte passano migliaia di auto. Necessario un intervento urgente, programmato, per ridare luce ma soprattutto sicurezza ai cittadini che rischiano la loro vita ogni volta che la devono percorrere. Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario Lega Provincia Roma Sud.

