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Verissimo, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le interviste

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Nuovo weekend in compagnia di Verissimo. Oggi, sabato 9 maggio, e domani, domenica 10 maggio, torna l’appuntamento con Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5.  

A Verissimo intensa intervista per la cantautrice Paola Turci, in uscita, dopo qualche anno di assenza dalla scena musicale, con il nuovo singolo ‘Vita mia’. Nathaly Caldonazzo rivivrà le emozioni del suo matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso 24 aprile. E ancora, il talento e i sogni degli ultimi tre ragazzi eliminati dal serale di ‘Amici’: Alex, Gard e Riccardo.  

Silvia Toffanin, intervisterà, per la prima volta in televisione, Sarah Borruso, ex compagna, complice e a suo modo vittima dell’imprenditore Alberto Genovese, e che ha raccontato la sua verità e il suo percorso di ricostruzione nel libro, che sta già facendo discutere: “Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico”. 

  

Festa in studio per i vent’anni di carriera di Clementino, che presenterà anche il suo ultimo singolo dal titolo ‘Children’. 

A Verissimo l’opinione e le sensazioni di Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, protagonisti in questi giorni di un doloroso scontro mediatico. 

E ancora, interviste di famiglia per Nek e sua figlia Beatrice e per Paola Caruso, reduce dall’esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, e il suo piccolo Michele. 

Infine, spazio a Özge Özpirinççi, Bahar nella serie di Canale 5 ‘La forza di una donna’, accompagnata dal marito Burak Yamantürk. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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