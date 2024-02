(Adnkronos) – Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro per migranti di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

