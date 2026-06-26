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Venezuela, salgono a 235 i morti, 4.300 i feriti. 70mila famiglie senza tetto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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MILANO (ITALPRESS) – Il governo del Venezuela ha portato a 235 morti e 4.300 feriti il bilancio del terremoto di mercoledì nottre. “Alle sette di sera di oggi avevamo prestato assistenza a oltre 4.300 feriti e avevamo accolto circa 235 pazienti deceduti al momento del loro arrivo nelle nostre strutture sanitarie”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Un altro ministro venezuelano ha invece dichiarato alle televisioni venezuelano che “in questo momento ci sono oltre 70mila famiglie venezuelane senza un tetto. A La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto, sono crollati 100 edifici. Le aree più danneggiate nello stato sono Caraballeda e Catia La Mar”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Ipa

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