Velletri, Ilaria Neri (Lega): Approvato il Regolamento a sostegno delle persone con disabilità inserite nelle case-famiglia

Approvato il regolamento per il contributo a sostegno di disabili residenti in casa famiglia. Nel corso della seduta del consiglio comunale di Velletri, l’assessore ai servizi sociali della Lega, Ilaria Neri, ha presentato e fatto approvare, all’unanimità, un regolamento che disciplinerà l’erogazione della nuova forma di contribuzione regionale agli utenti con disabilità, tra i 18 e i 65 anni, inseriti in strutture residenziali Casa Famiglia. “Un contributo fondamentale che serve a non lasciare indietro le fasce più fragili della nostra comunità – ha commentato il sindaco Ascanio Cascella – che hanno bisogno di una struttura che possa accoglierle e sostenerle”.

Uno strumento economico per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio a residenti che ne faranno richiesta presentando idonea documentazione Isee e socio-sanitaria. “Nel 2022 la Regione Lazio di Zingaretti aveva sospeso il finanziamento alle strutture – commenta l’assessore Ilaria Neri – Abbiamo predisposto, come distretto, un regolamento al fine di disciplinare le funzioni e i compiti per l’erogazione del contributo, diritti e i doveri dei beneficiari, modalità operative e requisiti di ammissione attraverso un contributo concedibile che verrà stabilito annualmente dalle rispettive giunte comunali di Velletri e di Lariano”.