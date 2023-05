Velletri, Bruognolo (Ater Provincia di Roma): 6 milioni e 800 mila euro per lavori sui 96 alloggi di via Giuseppe di Vittorio

Partiranno a breve i lavori sul complesso immobiliare Ater Provincia di Roma di via Giuseppe di Vittorio. Si tratta di un intervento di riqualificazione su 96 alloggi di edilizia residenziale pubblica che coinvolgerà anche 10 locali extraresidenziali posti al piano piloty (pianterreno), finanziato per un importo complessivo di 6 milioni e 806 mila euro in attuazione del decreto legge del 6 magio 2021 n.59 rivolto alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica del fondo complementare PNRR. L’intervento prevede la completa riqualificazione del complesso immobiliare e del suo efficientamento energetico che consentirà il miglioramento della classe energetica delle abitazioni che passeranno dall’attuale classe G alla classe C. In particolare riguarderà il cappotto termico, la sostituzione degli infissi esterni in PVC, la sostituzione delle caldaie e l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori. Un risparmio importante per tante famiglie del territorio, e per la stessa Ater della provincia di Roma, in termini di costi e di efficientamento energetico. Una risposta immediata per 96 nuclei familiari della città che non può che rendermi soddisfatto per un progetto che vede anche la sostenibilità ambientale, uno dei punti cardine dell’intervento. Così in una nota Tony Bruognolo, neo commissario Ater della Provincia di Roma.