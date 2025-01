Bonus libri anche per il 2025: chi può richiederlo, requisiti e importi erogabili

Bonus libri anche per il 2025, tutto quello che c’è da sapere per fare la richiesta: controlla se anche tu rientri.

Il Bonus Scuola, meglio conosciuto come il bonus libri, è stato pensato per dare un contributo economico che hanno figli e che versano in condizioni di difficoltà. Questo aiuto ha come obiettivo quello di garantire il diritto allo studio. In questo modo si potrà procedere con l’acquisto di libri scolastici. È bene sottolineare che ogni Regione o Comune stabilisce le modalità di accesso, quest’ultimi possono essere consultati sui siti web istituzionali o in alternativa si potrà scegliere di recarsi presso le segreterie comunali.

Andiamo a vedere adesso tutto quelli che sono i requisiti necessari per poter avere diritto al Bonus Scuola. Attenzione, però, alcune Regioni possono avere reso già noti i requisiti necessari, per altre, invece ancora non si sa molto, andiamo a scoprire tutti i dettagli, così da non essere impreparati e fare richiesta, qualora fosse possibile in tempi rapidi. Se siete pronti nei prossimi paragrafi vi sveleremo tutti i dettagli.

Chi può richiedere il Bonus Scuola per quest’anno?

È bene sapere che per richiedere il Bonus scuole è fondamentale rispondere ad alcuni requisiti. Possono fare richiesta le famiglie che hanno i figli iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, possono beneficiarne anche gli studenti che frequentano istituti statali, paritari (privati o locali). Non finisce qui perché può fare richiesta anche chi ha frequenta percorsi di istruzione professionale triennali o quadriennali, ma attenzione è fondamentale che siano accreditati dalla Regione.

La misura consente di procedere con l’acquisto dei libri, vi consigliamo a tal proposito di consultare tutti i bandi che vengono pubblicati dal Comune o dalla Regione. In tal senso molte regioni hanno già avviato le procedure per il Bonus Libri 2025/2026. Altre, e fra queste troviamo Basilicata, Molise e Abruzzo, non hanno ancora fatto cenno ai relativi bandi. In tal senso, sarebbe opportuno continuare a guardare le piattaforme ufficiali, qualora si volesse beneficiare del bonus.

Sono tantissimi quelli che sfrutteranno l’occasione per poter riuscire a provvedere con l’acquisto di libri. Si tratta di un aiuto importante che potrebbe fare la differenza per chi ha voglia di continuare gli studi. Vi consigliamo, a tal proposito, di prestare attenzione sempre alle informazioni che vengono rese note, per poter non perdere l’occasione.