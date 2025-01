Giulia De Lellis e il regalo a Tony Effe, qualcosa non torna: la frecciatina social

Giulia De Lellis e Tony Effe tornano di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta per un regalo fatto dall’influencer: ecco di cosa si tratta, è costosissimo e arriva già la “frecciatina” social…

Dopo le polemiche di Capodanno il concerto organizzato in poco tempo a Roma, l’incasso devoluto in beneficienza e a meno di un mese di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo, Tony Effe rimane costantemente sotto i riflettori e, con lui, la sua popolarissima fidanzata Giulia De Lellis.

La coppia è una delle più chiacchierate del momento, ma pare essere davvero molto affiatata e più innamorata che mai: al concerto di Capodanno la De Lellis ha festeggiato col trapper e poco tempo fa, come visto sui social dell’influencer, Tony Effe ha regalato alla sua fidanzata un particolare, elegante e pregiato (nonché costoso) anello.

Mentre i riflettori del gossip (e non solo) sono tutti puntati su di loro, l’influencer e il cantante si godono la loro relazione e risultano più popolari e amati che mai: proprio per questo, in tanti non hanno perso nessun post social dei due relativo a queste vacanze e tutti i fan hanno potuto notare il nuovo costoso regalo apparso nella coppia, questa volta però fatto dalla De Lellis a Tony Effe. Quale è stato il dono? Molto elegante e costoso, è arrivata anche la “frecciatina” di una vecchia conoscenza di Giulia…

Il regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe e il commento social

Giulia De Lellis non poteva di certo non fare il regalo al suo fidanzato per questo Natale e pare sia stato veramente azzeccatissimo: l’influencer ha infatti regalato al cantante una borsa arancione di un noto marchio di moda, resa ancora più preziosa dall’incisione del nome “Tony”.

Il costo dell’oggetto si aggirerebbe intorno ai 20mila euro: senza dubbio un regalo davvero prezioso, finito subito al centro di vari commenti sul web. Non è passata inosservata nemmeno la battuta di Tina Cipollari, che la De Lellis la conosce sin dai tempi di Uomini e Donne, programma con cui ha raggiunto la popolarità; scherzando, con la sua solita verve, Tina ha lanciato una battuta diventata subito virale.

“Sì, comprata sulla spiaggia” le parole di Tina, lasciate sotto ad un post che parlava proprio del regalo fatto da Giulia De Lellis. Una battuta simpatica quella dell’opinionista, accompagnata da tanto di faccina sorridente; conoscendo la sua simpatia, non poteva mancare il suo commento!