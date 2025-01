Marco Masini, ex fidanzata di Uomini e Donne e ritocchino estetico nel passato del tutor di Ora o mai più

Oggi nel ruolo di tutor di Ora o mai più, Marco Masini è uno dei più amati artisti musicali del panorama italiano: ecco due curiosità sulla sua vita privata che non tutti conoscono.

É approdata in tv sabato 11 gennaio la nuova edizione di Ora o mai più. Il talent show, condotto questa volta da Marco Liorni, è tornato su Rai 1 a distanza di anni in una veste rinnovata. Il tema come sempre, resta la musica, interpretata dalle voci italiane più amate.

Nel programma, i più grandi nomi del panorama nazionale si affiancano alle “meteore”, ossia ad artisti che hanno avuto un grande picco di popolarità in passato per poi finire nel dimenticatoio. Tra i tutor compare anche Marco Masini, autore di celebri poesie in musica rimaste nel cuore e tutt’ora costantemente ascoltate.

Nato a Firenze nel 1964, ha esordito tra le Novità di Sanremo nel 1990 con il brano “Disperato”. Un crescendo di successi tra i quali non è mancato qualche periodo buio, dal quale però è uscito sempre a testa alta. É noto il grande dolore in giovane età per la prematura scomparsa della madre Maria, ma meno chiacchierata è la sua sfera privata dal punto di vista dell’amore.

Masini ha cercato di tenere sempre il suo vissuto personale lontano dai riflettori, ma ha trascorso molti anni al fianco di un personaggio conosciuto per le sue apparizioni televisive. La sua ex compagna ha presenziato nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il cantante inoltre, ha rivelato in qualche occasione di aver ricorso ad un evidente ritocchino estetico.

Due curiosità sulla vita di Marco Masini: ex compagna e intervento

Come spesso accade, degli artisti si pensa di conoscere molto grazie alla grande capacità che dimostrano di comunicare attraverso le loro canzoni. Marco Masini tuttavia, è uno dei personaggi noti che preferiscono tenere distinta la vita pubblica da quella privata. In rare occasioni il tutor di Ora o mai più si è lasciato andare a qualche confidenza, rivelando qualcosa in più sulla sua vita sentimentale e non solo.

É risaputo che per molti anni è stato legato ad Aurora Nardozzi, non nuova alla notorietà. La torinese infatti, aveva partecipato a Uomini e Donne nel 2008 in veste di corteggiatrice di Jack Vanore. Lei e Masini hanno ufficializzato la loro relazione nel 2011, iniziata per un incontro grazie ad amici in comune. Con 21 anni di differenza d’età, i due hanno vissuto una storia molto intensa, durante la quale il cantautore ha sperimentato anche la convivenza a Firenze.

Nel 2023 la love story è giunta al termine, a causa di “incompatibilità caratteriale”, come lo stesso artista ha dichiarato in un’intervista a Visto. Oggi 60enne, Masini si presenta in una forma impeccabile, assumendo il ruolo di vero e proprio personaggio televisivo. Il toscano si è sottoposto ad un importante intervento che contribuisce a preservarne la giovinezza.

Il cantautore ha deciso di recuperare la sua chioma, rimediando alla precoce perdita dei capelli avvenuta, come da lui rivelato, a causa dell’elmetto stretto indossato durante il servizio militare presso la vigilanza dell’aeronautica. Masini non ha effettuato un trapianto, ma ha optato per un rinfoltimento con capelli artificiali giapponesi. “Tengono fino a 80 kg di strappo”, ha raccontato al Corriere della Sera.