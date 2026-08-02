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Varese, scambia un uomo per l’amante dell’ex: lo investe e lo uccide

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Quello che inizialmente sembrava un incidente stradale sarebbe invece un omicidio volontario. Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver investito un motociclista che aveva scambiato per un rivale in amore. E’ successo nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo, nel Varesotto. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, il 43enne avrebbe scambiato l’uomo per l’amante della sua ex compagna e lo avrebbe travolto con l’auto.  

La vittima, un 36enne, si era fermato per dare indicazioni alla donna, che aveva accettato di incontrare un’ultima volta l’ex. Quest’ultimo per vedendo i due insieme ha investito il motociclista, uccidendolo. 

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