Bancali usati e nuovi
PoliticaUltim'ora

Vannacci e il commento su Tajani: “Donna con la gonna corta o lunga? La preferisco senza”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna”. A dirlo è l’ex generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a Start, su Sky Tg24, a proposito delle dichiarazioni di Antonio Tajani.  

Intervistato alla kermesse ‘Itaca’ di Formello, Tajani aveva detto: “Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare? Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile. Preferisci quella così o quella seria, che magari ha le gonne un po’ più lunghe di quell’altra”. 

Dopo le polemiche per la frase, il ministro aveva poi spiegato: “Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l’ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del’Assemblea dell’Onu a New York. 

“Ho nominato e ho voluto nominare Ambasciatore in Iran e Ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio delle mie azioni a difesa del diritto delle donne – ha sottolineato Tajani – Ne potrei fare altri cento. Non voglio fare polemiche né alimentare polemiche”. E ancora, il ministro ha ribadito: “Voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi perché da parte mia non c’è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Magis, Fracasso: “Così lavoriamo per sostenibilità sociale, territoriale e ambientale”

23 Aprile 2026

Latina, il 16 ottobre Damiano Coletta saluterà ufficialmente il Sostituto Procuratore della Repubblica

15 Ottobre 2018

Morbillo rialza la testa in Ue, si riunisce Comitato di sicurezza

9 Febbraio 2024
elezioni europee

Lupo (Lega Pomezia): “Le imminenti elezioni europee mai come questa volta sono importantissime”

19 Maggio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno