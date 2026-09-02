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Valter Lavitola aggredito a Rebibbia, botte in carcere da alcuni detenuti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Valter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L’imprenditore arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre contro l’ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, secondo quanto riportano ‘Il Corriere della Sera’ e ‘la Repubblica’ sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della Polizia penitenziaria, “non corre pericolo”. Oggi potrebbe incontrare il suo avvocato Arturo Cola. Sull’aggressione indaga la Procura. 

 

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