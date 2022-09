Valmontone: dall’8 al 10 ottobre arriva la IV edizione di armonie di ottobre

Dopo lo straordinario successo del 2019, e il lungo stop per la pandemia, dall’8 al 10 ottobre Valmontone torna a vivere la IV edizione di ARMONIE DI OTTOBRE, il festival organizzato dall’Associazione Bibere de Arte (nell’ambito del progetto “Arte da bere – Le dimore del vino”) per portare sui piatti e nei bicchieri un territorio e le sue eccellenze.

La manifestazione vuole promuovere il Cesanese, vitigno DOCG a bacca nera più rappresentativo del Lazio, e si pone l’obiettivo di riunire le migliori aziende enologiche regionali e nazionali per diffondere la conoscenza e il confronto dei prodotti vitivinicoli e gastronomici, dando vita ad un dialogo costante tra produttori, addetti ai lavori e consumatori.

All’interno di Palazzo Doria Pamphilj sarà quindi possibile degustare i principali sapori del territorio, cucinati utilizzando i prodotti di forni, macellerie, caseifici, laboratori di pasta artigianale e pasticcerie locali. Contestualmente lungo il percorso con i banchi di assaggio verrà esaltato il programma iconografico, ricco di riferimenti mitologici e letterari, attraverso le etichette di decine di aziende vitivinicole tra le più importanti sul mercato.

Padrini di eccezione della manifestazione sono lo chef stellato Paolo Gramaglia (1 Stella Michelin), executive chef e patron del ristorante President di Pompei, Roberto Cipresso, uno dei migliori enologi e studiosi di vino al mondo, entrambi protagonisti di spazi propri secondo un programma specifico. Tra i numerosi ospiti presenti, che si alterneranno nei tre giorni, anche Piero Palanti (Guida Extravoglio); lo chef Giuseppe Verri; l’enologo Maurizio de Simone, alcuni dei ristoranti più noti del territorio (come RossoDiVino, l’Osteria del Tasciotto, Elle Et Lui, Olio Sale e Pepe, Antica Cantina, Osteria del Parco, Zi Rico di Palestrina e Sora Maria e Arcangelo di Olevano Romano) e tanti altri.

“Sarà un evento di altissimo livello – afferma Giulio Pizzuti, assessore alle attività produttive del Comune di Valmontone – che ci consentirà di promuovere anche alcuni prodotti tipici di Valmontone come lo gnocco di tritello, riconosciuto da Arsial prodotto agroalimentare tradizionale (Pat), e la ciambella scottolata, che ha ottenuto il riconoscimento De.Co. di Anci Lazio. Come in passato, puntiamo molto sulla collaborazione con le scuole, gli istituti di istruzione superiore, l’alberghiero Livatino di Cave, l’alberghiero Buonarroti di Fiuggi e L’Istituto di Istruzione Superiore via Gramsci di Valmontone“.

“Nel settore vini, – aggiunge il presidente della DMO Pierluigi Cianni – avremo le migliori aziende del Lazio e di tutta Italia. Armonie di Ottobre non è però una fiera ma punta ad utilizzare i sapori e le eccellenze di un territorio come strumento di promozione turistica e culturale, di sostegno all’imprenditoria locale, di valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio“.

A dare suono alla manifestazione saranno Luca Attura e gli Hernicantus, progetto artistico premiato nel 2019 al Festival Terra “per la riscoperta e la promozione del patrimonio musicale e delle tradizioni della Ciociaria”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 16:30 – 17:00 Tavola rotonda e conferenza stampa di apertura della manifestazione nella stanza dell’Acqua;

Ore 17:00 – 23:00 Apertura Percorso di degustazione, Food Area ed Area Prodotti tipici;

Ore 19:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff;

Ore 19:00 AREA CONFERENZE nel camerino dell’Asia, degustazione con il produttore;

Ore 20:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff.

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 17:00 – 23:00 Apertura Percorso di degustazione, Area Food ed Area Prodotti tipici;

Ore 18:00 AREA CONFERENZE nel camerino dell’Asia, Roberto Cipresso, scrittore e winemaker di fama internazionale, disamina sul cesanese e su altre varietà vinicole;

Ore 19:15 AREA CONFERENZE nel camerino dell’Asia, degustazione con il produttore;

Ore 19:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff;

Ore 20:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff.

LUNEDI 10 OTTOBRE

Ore 17:00 – 23:00 Apertura Percorso di degustazione, Area Food ed Area Prodotti tipici;

Ore 17:30 Area Food nel cortile Premio “Concorso Salvatore Gramaglia“;

Ore 17:30 – 18:15 AREA CONFERENZE camerino dell’Asia, Piero Palanti, Guida Extravoglio, curerà una serie di approfondimenti sull’olio per addetti ai lavori;

Ore 18:00 – 19:00 AREA FOOD nel cortile lo Chef Giuseppe Verri condurrà un approfondimento ed una degustazione di una pietanza antichissima la “MAZA”. Essendo il Verri anche un Artista introdurrà una sua scultura, il “POLUSCA”. Il suo viaggio terminerà con un dipinto le cui note sapranno di cesanese;

Ore 18:30 – 19:15 AREA CONFERENZE camerino dell’Asia, Conferenza dell”enologo Maurizio de Simone “Produzione di vini senza solfiti aggiunti con nuovo coadiuvante Naturale”. A seguire momento di degustazione vini senza solfiti;

Ore 19:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff;

Ore 19:30 AREA CONFERENZE nel camerino dell’Asia, degustazione con il produttore;

Ore 20:00 TAVOLO DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA nella stanza dell’Acqua, a cura dello chef ospite. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff;

Ore 20:30 Lo Chef Paolo Gramaglia 1 Stella Michelin patron del ristorante President di Pompei proporrà uno dei suoi piatti per 100 appassionati. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite personale dello Staff in loco e in prevendita tramite la Proloco di

Contatti:

info@prolocovalmontone.it

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...