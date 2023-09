Valle Galeria Libera supporta il progetto Monitoriamoci

inceneritore di rifiuti ospedalieri, bitumifici, raffineria e deposito carburanti, innumerevoli cave di sabbia e ghiaia, 2 TMB per il trattamento dei rifiuti, etc..

inceneritore di rifiuti ospedalieri, bitumifici, raffineria e deposito carburanti, innumerevoli cave di sabbia e ghiaia, 2 TMB per il trattamento dei rifiuti, etc..

Il nostro territorio è da sempre sottoposto a una pesantissima pressione ambientale.

Per questo abbiamo deciso di effettuare un monitoraggio dell’aria autofinanziando gli strumenti necessari ad attuarlo: “MONITORIAMOCI“.

ARPA Lazio a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini di molestie olfattive si è resa disponibile ad installare una stazione mobile di monitoraggio dell’aria. Per farlo sarà necessario mettere a disposizione l’infrastruttura tecnica (contatore da 6 KW) e provvedere ai costi dell’energia consumata per circa un mese.

Ma non vogliamo fermarci qui!