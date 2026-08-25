Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Vaccini, Bassetti chiede di rinviare l’apertura delle scuole: “Coperture in Sicilia basse”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alla luce della situazione delle coperture vaccinali in Sicilia e dopo il caso di difterite, “sarebbe ﻿ragionevole valutare un breve rinvio dell’inizio delle lezioni, almeno nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero”. Così su X l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. “Non si tratta di una posizione ‘contro’ qualcuno, ma di una questione di sanità pubblica e prevenzione. La vaccinazione contro la difterite è obbligatoria in Italia e il ministero della Salute indica proprio l’ingresso nella scuola primaria come momento importante per il richiamo contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite”.  

“Per questo sarebbe importante verificare persona per persona la reale somministrazione dei vaccini previsti, non limitandosi a dati aggregati o autocertificazioni, e attivare rapidamente i recuperi necessari – rimarca Bassetti – Nel 2026, in un Paese con un sistema sanitario evoluto, anche un solo nuovo caso di difterite dovrebbe essere considerato un evento da prevenire con la massima determinazione, non qualcosa a cui rassegnarsi. Prima di riaprire le aule, bisognerebbe fare tutto ciò che è possibile per renderle sicure”.  

salute/sanita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Astrotarocchi

Astrotarocchi 3 luglio 2026

2 Luglio 2026

Roma, Dybala rinnova per una stagione

13 Luglio 2026

MotoGp, Fernandez il più veloce nelle libere davanti a Marquez caduto senza conseguenze

10 Luglio 2026

Firenze Rocks 2024, i Tool sul palco il 15 giugno

19 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno