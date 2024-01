Usa, spari fuori da moschea a Newark: ucciso imam

(Adnkronos) – E' morto, dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco, un imam di una moschea di Newark, in New Jersey. Lo ha riferito la tv Abc, secondo cui l'imam Hassan Sharif è stato portato all'ospedale universitario in condizioni critiche ed è morto qualche ora dopo. Il religioso era stato colpito alle 6 del mattino ora locale fuori dalla moschea Masjid Muhammad. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato Sharif riverso nel parcheggio con ferite multiple da arma da fuoco all'addome e al braccio sinistro, a pochi metri dall'ingresso della moschea. Gli investigatori stanno indagando, tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza, per cercare di risalire ai responsabili. Alcune delle telecamere non erano operative, ma gli investigatori ritengono di averne trovato almeno una che mostra qualcuno che entra nel parcheggio e poi scappa, ha fatto sapere la polizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

