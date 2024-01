Usa, Pentagono annuncia indagine interna su ricovero Austin

(Adnkronos) – Il Pentagono ha avviato un'indagine interna per verificare se siano state seguite le procedure di notifica adeguate riguardo al ricovero del segretario alla Difesa Lloyd Austin. L'annuncio dell'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono, Robert Storch, arriva dopo giorni di polemiche per il fatto che Austin, ricoverato in terapia intensiva il primo gennaio per complicazioni di un intervento alla prostata fatto la settimana precedente, abbia informato lo stesso Joe Biden del suo ricovero solo diversi giorni dopo. L'indagine "esaminerà i ruoli, le procedure, le responsabilità e le azioni relative al ricovero del segretario alla Difesa", ha spiegato l'ufficio di Storch, sottolineando che si valuterà se "procedure e prassi siano sufficienti per assicurare una notifica tempestiva e appropriata e un effettivo trasferimento dell'autorità se necessario a causa di motivi di salute o altri motivi di indisponibilità del segretario". L'indagine durerà 30 giorni e arriva dopo che la Casa Bianca ha ordinato nei giorni scorsi la revisione di protocolli da seguire nei diversi dipartimenti per trasferire i poteri ai vice e stabilito che questo debba essere comunicato al capo dello staff della Casa Bianca. La vice segretaria alla Difesa, Kathleen Hicks, alla quale è stata delegata la guida del Pentagono dal 2 al 5 gennaio, anche non era stata informata del ricovero di Austin fino al 4 gennaio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

