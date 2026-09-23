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Usa, padre di tre figli si getta dalla nave da crociera: stava festeggiando l’anniversario di nozze

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Era padre di tre figli il passeggero californiano di una nave da crociera, che si è gettato in mare sabato scorso al largo del Messico e il cui cadavere non è stato ancora ripescato. Secondo quanto riporta ‘The Independent’ Thomas Gigler, 56 anni, stava festeggiando il suo 15esimo anniversario di matrimonio con la moglie Michelle, 48 anni, quando è scomparso dalla Carnival Panorama nell’ultimo giorno di una crociera di sette notti lungo. 

Gigler, programmatore informatico, viveva con la moglie e i loro tre figli di 9, 11 e 13 anni a Redlands a est di Los Angeles, secondo il Daily Mail. Sua sorella Wendy ha detto al giornale che non riescono a spiegarsi perché possa essere finito in mare. “Non sappiamo perché l’abbia fatto, davvero non ce lo aspettavamo. Sembrava felice”, ha detto. Dopo aver visto le immagini delle telecamere a bordo, il capitano ha annunciato che un passeggero si era gettato in mare. “Si è buttato mentre la nave stava navigando da Puerto Vallarta in Messico verso Long Beach” ha detto un portavoce di Carnival Cruise Line alla Fox News. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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