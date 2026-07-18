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Usa, nuovi attacchi contro infrastrutture militari e depositi di armi in Iran

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Le forza statunitensi hanno lanciato un nuovo ciclo di attacchi contro l’Iran oggi, per la settima notte consecutiva”. Ad annunciarlo sul proprio profilo social X è il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Sono stati colpiti “siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altri mezzi”, rendo noto il Centcom che “continua a chiedere conto all’Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo, e a far rispettare pienamente il blocco navale contro i porti iraniani”. Oltre “50.000 militari americani sono operativi in tutto il Medio Oriente e rimangono vigili, letali e pronti”. Le forze americane “rimangono vigili mentre gli Stati Uniti applicano rigorosamente il blocco navale contro l’Iran. Nei primi tre giorni di attuazione rinnovata, le forze statunitensi hanno deviato 4 navi commerciali, disattivato 1 e imbarcato su 1 per garantire la piena conformità”, conclude il Centcom.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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