Usa-Cina, Casa Bianca: incontro Biden-Xi il 15 novembre

(Adnkronos) –

Joe Biden e Xi Jinping si vedranno il 15 novembre. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, in un nota, precisando che i due leader "discuteranno di questioni relative alle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Repubblica popolare cinese, della costante importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione e di una serie di questioni regionali e globali". Xi e Biden, che si vedranno a San Francisco a margine del vertice dell'Apec, un anno dopo il loro ultimo incontro in occasione del G20 di Bali, "discuteranno anche di come gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese possano continuare a gestire responsabilmente la competizione e a collaborare laddove i nostri interessi sono allineati, in particolare sulle sfide transnazionali che interessano la comunità internazionale". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...