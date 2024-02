USA, chiude la cassaforte bancaria di Sam Bankman-Fried

(Adnkronos) – La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente è arrivata l’ufficialità. La Federal Reserve ha annunciato la chiusura della Farmington Bank, un piccolo istituto di credito statunitense di cui Sam Bankman-Fried aveva tentato la scalata. Il fondatore di FTX, condannato per frode e cospirazione dal Tribunale di New York, aveva infatti puntato la banca per conquistare il salotto della finanza tradizionale. La decisione chiude un percorso che aveva avuto inizio diversi mesi fa con l’adozione della procedura esecutiva. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

