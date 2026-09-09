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Us Open, Rybakina vola in semifinale e sarà la nuova n.1 del mondo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il tennis mondiale al femminile avrà una nuova numero uno. Si tratta della 27enne kazaka Elena Rybakina, che si è imposta in rimonta nei quarti di finale degli Us Open sulla qualificata cinese Qinwen Zheng, qualificandosi per le semifinali dello Slam statunitense.  

La nuova numero uno ha avuto la meglio sulla cinese per 3-6, 6-1, 6-4, in due ore e 14 minuti, salendo nel ranking Wta a quota 8690, più del massimo di punti che può raggiungere a New York Aryna Sabalenka (8575), che quindi perderà la testa della classifica dopo quasi due anni.  

In semifinale la Rybakina affronterà la vincente della sfida tra la statunitense Coco Gauff e la russa Mirra Andreeva. Aryna Sabalenka comunque disputerà la sua sesta semifinale consecutiva all’Us Open, dopo la difficile vittoria contro la ceca Linda Noskova, e sfiderà la statunitense numero del mondo Jessica Pegula.  

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