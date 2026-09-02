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Us Open, Paolini vince e una tifosa le regala… soldi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Momento curioso agli Us Open 2026 per Jasmine Paolini. Oggi, mercoledì 2 settembre, la tennista azzurra ha battuto la connazionale Lucrezia Stefanini nel secondo turno dello Slam americano in due set. E, dopo il successo, un divertente episodio è diventato virale sui social. Cos’è successo? La toscana ha salutato i tifosi presenti a New York dopo la vittoria e una sua sostenitrice l’ha fermata per scambiare due chiacchiere e regalarle… dei soldi. Come mostra un video che in queste ore sta circolando sui social, la donna ha messo una banconota nelle mani di Jasmine, spiegando come potesse essere di buon auspicio per il suo torneo.  

 

La reazione dell’azzurra? Jasmine, sorpresa, ha guardato e girato la banconota. Poi, sorridendo, ha ringraziato per il pensiero. Adesso avrà un portafortuna in più per tentare l’assalto al titolo a New York. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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