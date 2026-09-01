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US Open, oggi Musetti-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti scende in campo agli US Open. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Musetti torna a giocare a New York dopo essere stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Tiafoe. 

 

La sfida tra Musetti e Fery è in programma oggi, martedì 1 settembre, non prima delle ore 18.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli US Open che sarà il loro primo incontro. 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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