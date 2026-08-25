Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Us Open, critiche sul doppio misto: “Vogliono solo fare soldi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Torna il tabellone del doppio misto agli Us Open, e tornano le polemiche. A poche ore dall’esordio di Carlos Alcaraz e Serena Williams, che giocheranno in coppia il torneo, l’ex tennista francese Alize Cornet, che in carriera è stata una specialista del doppio, ha criticato fortemente il format, che privilegerebbe i grandi nomi del singolare rispetto agli specialisti della categoria, che resterebbero così esclusi.  

“Perché non organizzano semplicemente un’esibizione? Non dobbiamo per forza mescolare tutto. Qui si tratta solo di fare soldi”, sono state le sue parole riportate da Eurosport.  

Cornet si è espressa quindi in difesa dei doppisti “questi tornei sono il loro sostentamento per tutto l’anno e lavorano incredibilmente duro per ottenerlo. Tutto questo è ingiusto”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meloni ricorda strage Via D’Amelio “Lotta alla mafia è priorità”

19 Luglio 2024

Trump domina le primarie del Super Tuesday. Biden perde caucus nella Samoa

6 Marzo 2024

Anzio, il 10 agosto presentazione di Shingle22j 2017 “Quale Futuro?”

9 Agosto 2017

Anzio, presentazione libro di Luciano Regolo

27 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno