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US Open, Cobolli vince ma non gli basta: “Sono un cretino…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli vince agli US Open, ma non è soddisfatto. Il tennista azzurro ha superato il primo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione, battendo l’argentino Francisco Comesana in cinque set, dopo aver perso i primi due parziali ed essere stato a un passo dall’eliminazione. 

Alla fine la reazione di Cobolli è bastata per portare a casa match e qualificazione, ma la lettura della partita da parte dell’azzurro è tutt’altro che positiva: “Cosa mi dirà il mio team? Che sono un cretino, iniziamo sempre così…”, sono state le sue parole nell’intervista concessa a SuperTennis, per poi esprimere comunque la sua soddisfazione per il passaggio del turno. 

“C’era tanta pressione. Ho iniziato la partita un po’ teso, non riuscivo a prendere l’energia che questo match meritava”, ha spiegato Cobolli, “alla fine, quando non avevo nulla da perdere, sono andato in bagno e mi sono detto che potevo ancora ribaltarla”. 

 

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