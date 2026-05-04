Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spari vicino alla Casa Bianca, una persona colpita dalle forze dell’ordine

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Spari vicino alla Casa Bianca, nei pressi del monumento a Washington, a Washington Dc. Una persona è stata colpita da colpi d’arma da fuoco sparati dalle forze dell’ordine statunitensi, secondo quanto riferito dal Secret Service. Le condizioni del ferito e le circostanze della sparatoria, avvenuta all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue, non sono ancora note. 

Le forze di sicurezza, riferisce il Times of Israel, raccomandano “di evitare la zona, poiché i soccorsi stanno intervenendo sul luogo della sparatoria, non lontano dalla Casa Bianca”, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stava tenendo un evento con gli imprenditori. La Casa Bianca “è stata brevemente isolata mentre le autorità indagavano sull’accaduto. I Servizi Segreti hanno fatto entrare i giornalisti che si trovavano all’esterno nella sala stampa e Trump ha continuato il suo evento senza interruzioni”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ascolti tv domenica 10 dicembre, vince ‘Terra Amara’: Fazio vola a 2,3 milioni

11 Dicembre 2023

Festeggiamenti per San Valentino annullati e Carnevale ridotto. La Giunta delibera le somme a disposizione

26 Gennaio 2018
POLIZIA LOCALE ROMA

Aprilia, dall’11 settembre entra in vigore l’orario invernale della Polizia Locale

7 Settembre 2023

Sinner-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

29 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno