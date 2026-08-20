Ultim'ora
US Open, Alcaraz giocherà a New York: l’annuncio
(Adnkronos) – “Here we go”. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, l’ultimo Slam stagionale in programma a New York dal 30 agosto. Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, dal profilo X comunica la sua presenza nel torneo con un messaggio reso celebre dal giornalista Fabrizio Romano, che annuncia la fumata bianca nelle trattative di calciomercato con la formula ‘Here we go’ (“Ci siamo”).
Alcaraz torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza per problemi al polso destro. L’iberico, che ha saltato Roland Garros e Wimbledon, a New York difende il titolo vinto nel 2025.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)