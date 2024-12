Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista over: prima “Cercava nell’immondizia” per vivere

Di recente è spuntato fuori il nome del nuovo papabile tronista di Uomini e Donne dopo l’addio di Mario Cusitore. Ecco chi potrebbe essere.

Nuovi arrivi a Uomini e Donne. Come sempre c’è chi lascia e chi va e stavolta ad andare è stato Mario Cusitore. Il contestatissimo tronista ha deciso di abbandonare la trasmissione con grande sorpresa di tutti, dopo aver provato a costruire una relazione con Margherita e Morena. Ma sembra che per lui il lieto fine debba ancora arrivare e sia lontano dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

Un addio doloroso il suo, che ha lasciato un posto vuoto ora da colmare. E di recente è già partito il toto nomi. Una follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano ha portato avanti un’ipotesi secondo cui a entrare nel programma sarà un ex volto tv caduto in digrazia qualche tempo fa ma che ora pare essersi rialzato. Ecco di chi stiamo parlando e perché la sua entrata, qualora venisse confermata, sarebbe davvero un colpo di scena.

Uomini e Donne, l’ipotesi bomba sul nuovo tronista del trono over

Stando a quanto rivelato dalla follower della Marzano, a entrare negli studi di Uomini e Donne in veste di tronista sarebbe un ex volto molto noto dell’Isola dei Famosi, Davide Di Porto. L’uomo aveva partecipato all’edizione del 2010 dell’Isola dei Famosi ma poi era caduto in disgrazia, allontanandosi dal mondo della televisione per anni.

Il personal trainer romano aveva raccontato qualche anno fa di essere stato “gettato via come un rifiuto” dalla televisione dopo il programma e di “vivere di espedienti”. “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato” aveva rivelato al settimanale Nuovo. “I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento”.

L’uomo ha anche un passato nel cinema a luci rosse, che però ha abbandonato da tempo. “Non mi vergogno a dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere”. Una dichiarazione molto forte che avevsa spezzato il cuore dei fan che lo avevano seguito all’Isola.

Ora potrebbe essere arrivata la sua chance per rimettersi in gioco, offerta da Maria De Filippi, nota per il suo cuore d’oro. Si tratta, chiaramente, solo di una voce e nulla è ancora stato confermato. Non resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più su chi sarà davvero il prossimo tronista del trono over.