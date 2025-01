Uomini e Donne, la scelta di Martina era già stata svelata

Spunta il retroscena sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: l’indizio social aveva anticipato la tronista.

Uomini e Donne continua la sua corsa in queste prime settimane del 2025, con Gemma di nuovo protagonista: mentre Fabio, come sappiamo, ha iniziato frequentazioni con altre donne e da tempo si è lasciato alle spalle la storia con la Galgani, anche per lei è arrivato il momento di voltare pagina. Sarà la volta buona per lei?

In studio, inoltre, è sempre protagonista Tina Cipollari, che recentemente ha avuto uno scontro con Gianluca Costantino; l’opinionista ha infatti accusato il giovane di essere falso e di non avere per nulla interesse per Francesca Sorrentino, quanto solamente per le telecamere e la visibilità che il programma gli può dare.

Quanto all’altra tronista, Martina De Ioannon, ha concluso il suo bellissimo percorso scegliendo Ciro. I due vivranno il loro amore fuori dallo studio, mentre Gianmarco è atteso dal trono; una scelta sentita da parte della tronista, ma che pare fosse stata già anticipata…

Uomini e Donne, l’indizio sulla scelta di Martina

Il trono di Martin De Ioannon, in quest’edizione, è l’unico che è riuscito ad appassionare il pubblico e anche il momento della scelta è stato piuttosto emozionante. Eppure, solamente qualche ora prima, l’amica Vittoria aveva anticipato la scelta esprimendo il suo pensiero a riguardo.

“Scusatemi se posso sembrare di parte…Ma se dovessi scegliere qualcuno, questi sono gli occhi con cui vorrei che mi guardasse” ha infatti scritto l’amica della tronista in una storia di Instagram, ripubblicando proprio uno screen che mostra lo sguardo di Ciro verso Martina. La previsione dell’amica della tronista si è rivelata come visto corretta. Alla fine, infatti, la De Ioannon ha scelto Ciro, rispettando tra l’altro quelli che erano i pronostici del pubblico; ad attendere la nuova coppia, ora, si spera un futuro luminoso lontano dalle telecamere!

La scelta mostra comunque quanto Martina sia legata a Vittoria, dato che probabilmente, anche vedendo i comportamenti della tronista, la ragazza aveva già capito chi sarebbe stata la sua scelta. Quanto a Gianmarco, ha fatto davvero una bellissima figura nel suo percorso; non è un caso che, proprio per questo, la De Filippi abbia deciso di affidargli il trono dopo i flop clamorosi sia di Alessio Pecorelli che di Michele Longobardi.