Uomini e Donne boom: chi è la nuova tronista scelta da Maria De Filippi

Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista di “Uomini e donne”, il suo nome non può che fare discutere, pochi se lo sarebbero aspettato.

Ora che siamo arrivati al giro di boa di questa stagione di “Uomini e donne” è naturale aspettarsi un ricambio nei tronisti del “trono classico”, anche se per ora le cose non sono andate come ci si aspettava. Maria De Filippi sembrava essere davvero intenzionata a rilanciare questa parte della trasmissione, che ha permesso in passato a diverse persone di innamorarsi e costruire una famiglia, anche questa volta però le scelte non si sono rivelate così azzeccate.

I due ragazzi, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, sono stati infatti cacciati perché non hanno rispettato il regolamento del dating show, solo Martina De Iannon sembra invece avere preso sul serio questo percorso ed è a un passo dalla scelta. La sua compagna di avventura, Francesca Sorrentino, invece, sembra ancora troppo frenata e non è sempre riuscita a dare il massimo forse perché non ha ancora del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. In attesa di sviluppi la conduttrice ha già svelato il nome della nuova tronista, arrivando a cogliere tutti di sorpresa.

A “Uomini e donne” c’è una nuova tronista: ecco chi è

Il successo che Maria De Filippi ha costruito negli anni non arriva per caso, è frutto certamente di tanto lavoro e di una cura spasmodica dei dettagli, che si registra anche nella capacità di scegliere con attenzione su chi puntare. Questo vale anche per “Uomini e donne”, che ha dimostrato in passato di essere un’ottima occasione per dare una svolta alla propria vita sentimentale per molti.

La conduttrice cerca sempre di puntare su persone che sembrano davvero intenzionate a trovare qualcuno di speciale, anche se nell’ultimo periodo alcune mosse non si sono rivelate così azzeccate. L’ultima sua decisione a riguardo è stata invece annunciata in puntata cogliendo tutti di sorpresa, pochi si sarebbero aspettati che la diretta interessata potesse accettare di diventare una tronista, invece è quello che è accaduto. Ma di chi si tratta? Di qualcuno che il pubblico conosce benissimo, ovvero di Tina Cipollari, finora presente in veste di opioninista.

Non si tratta di uno scherzo, sui canali ufficiali della trasmissione è stata infatti pubblicata la sua clip di presentazione, esattamente come accade con chi si siede sull’ambita poltrona rossa, in cui lei racconta l’identikit del suo uomo ideale. “Maria io sono single ormai da un po’ di tempo, cerco un uomo… Partiamo dai 63 se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80, se è un uomo autonomo che non ha bisogno che io lo accudisco. Se vedovo è meglio. Credo che non possa presentarsi qualcuno single a quell’età. Se ha dei figli, l’importante è che vivano all’estero, che non si occupino più del padre” – ha detto.

A questo ha aggiunto un requisito davvero particolare, di cui lei parla spesso in onda, anche se con il suo consueto tono ironico. “La posizione economica deve essere non benestante… molto benestante! Deve essere molto ricco“.

Non a caso, tra il serio e il faceto lei aveva parlato di questo anche in una delle ultime puntate: “Se c’è qualcuno, Maria, questo è un appello serio. Io l’ho detto ridendo però voglio metterli alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo… In base al regalo io capisco (…) In cambio io do la mia presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene. Sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero”.

C’è chi continua a credere che questo sia a uno scherzo, ma potrebbe non esserlo, anzi. Del resto, Tina ha conosciuto il suo ex marito, Kiko Nalli proprio a “Uomini e donne” nel 2003, quando i due si sono resi conto di avere un fortissimo feeling. I due si sono poi sposati due anni dopo e hanno avuto tre figli, ma si sono lasciati già da qualche tempo.