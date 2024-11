Uomini e Donne, anticipazioni delle prossime puntate: un’altra coppia esce insieme, Gemma e Fabio messi alla prova

Arrivano nuove anticipazioni da Uomini e Donne. Gemma e Fabio verranno messi alla priva mentre un’altra coppia uscirà mano nella mano.

Ne succedono sempre di tutti i colori a Uomini e Donne. Il celebre dating show di Maria De Filippi colleziona sempre molti telespettatori e le storie raccontate riescono sempre a intrattenere e a far discutere, anche per mesi. Nelle prossime puntate i onda a novembre pare ne vedremo davvero delle belle e ci saranno diversi colpi di scena.

A darci qualche anticipazioni succosa è come sempre Lorenzo Pugnaloni, il giornalista esperto di gossip e tv. Stando a quanto da lui affermato, una coppia molto affiatata da sempre uscirà insieme dal programma mentre Tina Cipollari tirerà un colpo basso a Gemma e Fabio. Ma vediamo tutto con ordine.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina si mette in mezzo tra Gemma e Fabio

Secondo Pugnaloni, la celebre opinionista del programma, Tina Cipollari, famosa per la sua lingua tagliente, dirà a Fabio che lui non conosce davvero la dama con cui sta uscendo (cioè Gemma) e gli mostrerà una serie di filmati in cui la dama torinese si mostra sensuale e seducente durante le sfilate fatte in passato.

Un vero colpo basso, ma Fabio non si farà comunque influenzare dalla Cipollari e si limiterà a ridere, dicendo di voler continuare la frequentazione con Gemma. Quest’ultima, quindi, può tirare un sospiro di sollievo: sembra proprio che abbia trovato finalmente un uomo che la accetta così com’è e per molti lo storico volto di Uomini e Donne potrebbe decidere di lasciare definitivamente il programma dopo tanti anni per viversi la storia con Fabio lontano dalle telecamere.

Inoltre, dopo aver subito le critiche feroci di Gianni Sperti e Tina, Ilaria e Vincenzo decideranno di uscire insieme dal programma, specificando che se le cose non dovessero funzionare faranno ritorno in trasmissione. Insomma, i due sono usciti dal programma tenendo un piede nella porta…

Diego e Claudia, invece, decideranno di chiudere la conoscenza, mentre scatterà il bacio tra Martina e Curo al trono classico. L’ex fidanzata di Temptation Island pare gli abbia anche fatto conoscere i suoi fratelli. Potrebbe davvero trattarsi di una storia che sta pian piano diventando seria (?).

Gianmarco reagirà male a tutto questo le lascerà lo studio, seguito da Martina che non rientrerà. Quest’ultima uscirà anche con Francesco. Anche tra Alessio e Serena scatterà il bacio. Il giovane è uscito sia con lei che con Genny.