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Università, Vitiello (Scuola Sant’Anna): “MeMo è un grande asset per la Scuola e per tutte le istituzioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “La rete Merita e il progetto MeMo sul merito e la mobilità sociale sono un grande asset per la Scuola Sant’Anna e per tutte le altre istituzioni che vi partecipano”. Lo sottolinea Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, intervenendo sul progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, di cui la Scuola Sant’Anna è capofila. “È un impegno collettivo, un impegno comune per promuovere anche in Italia delle politiche attive che favoriscono la mobilità sociale e il merito”, aggiunge Vitiello. 

“Insomma, MeMo è un progetto importante che vede anche la Scuola Sant’Anna capofila e che richiama chiaramente l’articolo 34 della Costituzione – sottolinea Vitiello – È un impegno collettivo, un impegno comune per promuovere anche in Italia delle politiche attive che favoriscono la mobilità sociale e il merito”, ribadisce il rettore. 

Il progetto, aggiunge Vitiello, rappresenta anche “la testimonianza dell’impegno da parte del Ministro e del Governo nel voler garantire la più ampia partecipazione possibile alla vita universitaria”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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