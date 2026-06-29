Undici riconoscimenti ai premi iF e Red Dot 2026 per TCL

(Adnkronos) – la multinazionale dell’elettronica TCL ha registrato l’attribuzione di undici premi complessivi, ripartiti in comparti merceologici che includono televisori, monitor desktop, dispositivi di telefonia mobile, sistemi di climatizzazione e soluzioni per la connettività domestica. La pianificazione estetica e funzionale di questi dispositivi fa capo al TCL Design Innovation Center (DIC), la struttura aziendale incaricata di sviluppare la strategia di CMF (Color, Material, Finish) e l’interoperabilità dei diversi segmenti di prodotto. Shane Lee, General Manager del centro di innovazione strategica, ha inquadrato l’approccio industriale della divisione: “In TCL consideriamo il design come il punto di incontro tra tecnologia e vita quotidiana. Il nostro approccio nasce dall’osservazione di come stili di vita, abitudini ed esigenze delle persone stiano cambiando, per trasformare queste evoluzioni in prodotti ed esperienze sempre più intuitive, semplici da utilizzare e connesse tra loro. Questi riconoscimenti riflettono l’impegno del nostro team nello sviluppare un design pensato per le persone, capace di integrarsi in modo naturale nella quotidianità e, allo stesso tempo, di promuovere un’innovazione sempre più responsabile e sostenibile”.

Nella sessione degli iF Design Awards 2026, la commissione ha selezionato diverse linee di prodotto nella categoria Product Design. Tra i televisori è stata premiata la serie X11L SQD-Mini LED, caratterizzata da un profilo con uno spessore di due centimetri, finitura metallica e dall’integrazione di un sistema acustico sviluppato da Bang & Olufsen inserito nel telaio dello schermo.

Nel segmento informatico, il premio è andato al monitor OLED X3 2026, configurato per impieghi di elaborazione grafica e di gioco con un’estetica minimalista. Per la connettività di rete, i giurati hanno premiato la gamma 5G FWA Family Design, che raggruppa i router domestici a banda larga, mentre per il settore del trattamento dell’aria il riconoscimento è stato assegnato al concept globale One-stop Fresh Air Conditioner.

Accanto ai prodotti di consumo, la giuria ha valutato il programma di ricerca ECORA, un progetto incentrato sullo sviluppo di materiali di recupero e polimeri sostenibili applicati alle scocche dei dispositivi elettronici, sviluppato in partnership con il designer Chris Lefteri e precedentemente esposto nel contesto del prototipo abitativo NXTHOME durante l’edizione di IFA 2025.

Il comitato dei Red Dot Design Awards 2026 ha conferito a sua volta sei menzioni specifiche, estese sia al comparto domestico sia a quello commerciale. Nel settore dei display televisivi, il premio è stato attribuito alla serie TCL A400, ingegnerizzata per aderire alle superfici murarie simulando un complemento d’arredo secondo la filosofia d’integrazione naturale del marchio. Nell’ambito dei dispositivi mobili e dei terminali portatili, i riconoscimenti hanno interessato lo smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro e il tablet TCL Note A1 NXTPAPER, entrambi dotati di una tecnologia di retroilluminazione e opacizzazione del pannello sviluppata per limitare l’affaticamento oculare durante le sessioni prolungate di lettura e lavoro. La declinazione dei dispositivi da polso ha visto la premiazione dello smartwatch Kids Watch B3, focalizzato sulle funzioni di geolocalizzazione e comunicazione familiare.

Infine, la giuria del Red Dot ha assegnato un titolo al sistema di condizionamento commerciale 360° Circular Air Conditioner, un impianto a pianta circolare ottimizzato per l’installazione in spazi commerciali e la gestione centralizzata tramite protocolli IoT, e ha confermato una seconda menzione per il monitor OLED X3 2026, convalidando l’architettura tecnica del display su entrambe le piattaforme di premiazione.

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