Una Juventus brutta ma vincente. La Juventus riesce a superare in casa la Fiorentina con un gol di testa di Adrien Rabiot su crosso di Angel Di Maria e certificato dalla goal line technology.

Molte le occasioni da gol sprecate dalla Juventus; due con Kostic, e due fallite da Moise Kean. Una Juventus abbastanza e propositiva, ma tutto sommato inconcludente.

Al 59mo sembrava che la partita potesse chiudersi con il gol realizzato da Vlahovic su assist ricevuto in profondità da Philip Kostic ma l’esultanza dei tifosi bianconeri viene strozzata poco dopo dal Var che ha rilevato una posizione di off side del serbo, pur se veramente millimetrica.

LA Fiorentina viene fuori e inizia a prendere il possesso della gara cominciando a schiacciare la Juve nella sua metà campo ma senza mai rendersi veramente particolarmente pericolosa. Ma il pericolo vero arriva a minuto 88 quando Castrovilli batte di destro un tiro in diagonale che si infila violentemente alla destra di Szczesny. Doccia fredda per la Juventus ma anche in questo caso, sono i tifosi della Fiorentina a doversi “rimangiare” le urla di esultanza perché anche in questo caso il Var interviene annullando il gol dei viola per un fuorigioco geografico che a occhio nudo sarebbe stato veramente impossibile rilevare.

Era una vittoria fondamentale questa in ottica Europa e con la speranza che i bianconeri possano recuperare alcuni punti tolti dalla procura federale perché va detto che, se non ci fosse stata alcuna penalizzazione, oggi la Juventus sarebbe seconda in classifica.

Adesso il prossimo impegno che attende la Juve è la gara di Europa League contro il Nantes di giovedì 17 febbraio che si disputerà sempre allo Stadium dove la vittoria sarà fondamentale per sperare di non lasciare anzitempo l’Europa e sognare anche di vincere la competizione che darebbe il diritto di accedere alla Champions.

Il campionato riprenderà domenica con la trasferta tutt’altro che semplice di La Spezia e sarà obbligatorio vincere un’altra volta per l’orgoglio e per la speranza di restare ancora in gioco