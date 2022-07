UN PATTO CON I COMUNI DEL LAZIO PER LA PARITA’ DI GENERE

Un patto con i comuni del Lazio per la parità di genere. Approvato dalla Giunta Zingaretti lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Lazio, in attuazione dell’articolo 15 della l.r. 7/2021 relativo alle misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali. Lunedì 18 luglio, nel corso dell’evento L’uguaglianza del lavoro, in occasione della prima giornata regionale contro le discriminazioni di genere, che si svolgerà al Maxxi, la firma con Anci Lazio.

“Il protocollo si inserisce in quel percorso di rafforzamento delle politiche pubbliche per il lavoro stabile e di qualità e prevede il monitoraggio delle giunte comunali, il rilascio della certificazione di equità di genere per i Comuni che mettano in atto misure virtuose come l’approvazione del bilancio di genere, la presenza del CUG e un’adeguata rappresentanza femminile nelle posizioni apicali. Ai Comuni virtuosi si rivolgono le linee guida per tutti i bandi, avvisi pubblici e graduatorie di competenza regionale che con con premialità fino al 5% e la diffusione delle buone pratiche mirano a creare una cultura della parità a partire dalle politiche pubbliche di prossimità. Con queste misure vogliamo portare uno sguardo di genere trasversale sugli enti locali nel solco di un percorso virtuoso del Lazio sulle politiche delle pari opportunità per il quale ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti, da sempre un prezioso alleato in questa battaglia”.

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione lavoro e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio e prima firmataria della l.r. 7/2021



