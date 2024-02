Un nuovo Rambo? Sylvester Stallone: “Passo il testimone a Ryan Gosling”

(Adnkronos) – Sylvester Stallone ha trovato l'erede per interpretare Rambo. Ryan Gosling potrebbe vestire i panni del reduce del Vietnam in un potenziale revival della saga inaugurata nel 1982 con il primo film della serie. 'Variety' spiega che Stallone, 77 anni, è apparso di recente in un episodio di 'The Tonight Show' e ha dato a Gosling la sua benedizione per interpretare il prossimo Rambo. "Ho incontrato Gosling a una cena – ha rivelato Stallone durante la trasmissione – ovviamente siamo l'esatto opposto. Lui è di bell'aspetto, io no. Dico sul serio. Immaginate me nei panni di Ken? Non funzionerebbe''. ''Ryan mi ha detto di essere stato sempre affascinato da Rambo – ha continuato Stallone – quando era piccolo mi ha raccontato che andava a scuola vestito da Rambo anche se le altre persone lo deridevano e così ho pensato: 'Beh, è interessante, se mai dovrò passare il testimone, ho deciso che lo passerò a lui, dato che ama così tanto il personaggio'. Per me è un sì, ma forse qualcuno potrebbe dire che è troppo bello per essere Rambo'', ha concluso l'attore a 'The Tonight Show'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

