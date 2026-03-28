Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio al Miami Open

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Marzo 2026
1 minuto di lettura

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 7, hanno superato in finale la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten, quarti del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco. In Florida, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori mettono in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam, il primo in un “1000”. Domani, domenica, sempre nel doppio, prima finale al Miami Open per le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini: le olimpioniche, prime favorite del torneo, affronteranno la coppia numero due del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Logistica, Grimaldi (Alis): “Paese sta comprendendo suo ruolo di spicco”

16 Novembre 2023

Ardea, nuova tegola per l’amministrazione pentastellata: trasporto scolastico ai disabili sospeso

19 Febbraio 2018

Koopmeiners “A Bergamo anni fantastici, ma volevo la Juve”

10 Settembre 2024

Papa Francesco influenzato, annullate le udienze di oggi

24 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno