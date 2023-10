Un libro per celebrare Benedetto XVI, l’ultimo Papa “europeo”

Il blog cattolico Campari & de Maistre torna in libreria con un nuovo saggio sulla figura di papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, deceduto il 31 dicembre 2022, dal titolo Benedetto XVI. L’ultimo europeo (Historica, 2023). Il volume è acquistabile anche sui principali negozi online.

Gli autori, collaboratori del sito d’informazione, hanno voluto celebrare con progetto editoriale un personaggio che ha ispirato più di tutte la loro devozione religiosa. Si afferma nella nota di presentazione del saggio sul blog: «Si tratta di un doveroso tributo verso l’uomo e il pensatore che più di tutti ci è stato di ispirazione nel nostro cammino umano e di fede. Senza di lui, ciascuno di noi sarebbe una persona molto diversa e anche questo spazio sul web non esisterebbe. Licenziando questo testo, abbiamo voluto, quindi, esprimere la nostra riconoscenza alla sua memoria e al Signore che ce lo ha donato, impegnandoci a perpetuarne la memoria e l’eredità».

Come accademico e nelle vesti di romano pontefice, Ratzinger ha condotto un continuo confronto con la modernità, con i suoi dogmi e le sue certezze, dimostrando nelle encicliche, nella saggistica e nelle lectio magistralis la ragionevolezza delle fede cattolica.

La sinossi del saggio ben chiarisce gli intenti del nuovo progetto editoriale di Campari & de Maistre: «Benedetto XVI è stato una figura dirompente non solo nella storia della Chiesa a cavallo tra due millenni ma nel cammino della modernità, che ha sfidato, ma in modo positivo, proponendo la scommessa della Fede in Gesù Cristo nel dibattito intellettuale, dominato da una cultura secolarizzata e secolarizzante, e riuscendo a suscitare l’interesse e la stima del mondo accademico e culturale ma anche una veemente reazione contraria. I punti cardine della sua opera teologica e del suo Magistero pontificio sono stati: l’ermeneutica della continuità del Concilio Vaticano II, la riscoperta della liturgia tradizionale, il confronto fra Fede e Ragione, la grande sfida alla dittatura del relativismo. Le sue dimissioni, un gesto storico, hanno concluso un pontificato straordinario ma non l’influenza del suo pensiero su milioni di persone, così come la sua morte, che ha, anzi, fatto emergere come fosse ancora amato da larga parte del Popolo di Dio e come le questioni da lui poste siano più che mai attuali».