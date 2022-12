Francia e Inghilterra approdano ai quarti

Al via la seconda tornata di partite deli ottavi per avere accesso ai quarti. Il livello inizia inevitabilmente ad alzarsi e il tasso tecnico delle squadre è sempre maggiore. In evidenza il match tra i campioni del mondo in carica della Francia di Mbappe e Rabiot che affrontano la Polonia di Szczesny e Lewandowski per poi attendere anche la vincitrice tra Inghilterra e Senegal

FRANCIA-POLONIA 3-1

Un immenso Mbappè porta la Francia ai quarti. Partita molto equilibrata fin dal primo minuto e dove entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni. La più clamorosa arriva sui piedi di Zielinsly che a botta sicura dal limite dell’area tira centralmente e Lloris respinge.

Allo scadere del primo tempo però arriva il vantaggio della Francia con Giroud con un diagonale tirato alla sinistra di Szczesny senza neanche guardare in direzione della porta ma dando un’angolazione perfetta alla traiettoria che non lascia scampo al portiere della Juventus.

Al 74mo arriva anche il capolavoro di Mbappè che porta la Francia sul 2-0 calciando fortissimo sul primo palo sotto la traversa dove Szczesny non può mai arrivare. Mbappè non è ancora pago e al 90mo infila un’altra perla con una saetta all’incrocio dei pali alla sinistra si Szczesny che riesce solo a sfiorare la palla che si insacca ugualmente.

E ancora, al 96mo arriva anche l’inutile gol su rigore trasformato da Lewandowski per fallo di mani di Upamecano

INGHILTERRA-SENEGAL 3-0

Partita abbastanza noiosa con un due squadre abbastanza compassate che non fanno certo dell’aggressività il loro cavallo di battaglia ma possiamo dire che hanno giocato un tempo per uno: nel primo tempo il Senegal e nella ripresa l’Inghilterra è venuta fuori dominando la gara.

Infatti fino al 38mo minuto l’unica squadra che poteva recriminare qualche gol derivante da qualche occasione interessante era il Senegal ma proprio al 38mo arriva il vantaggio dell’Inghilterra con Henederson su assist di Bellingham dalla sinistra che sorprende tutta la linea difensiva africana.

Sempre nei minuti di recupero del primo tempo arriva anche il raddoppio inglese con un’azione di contropiede magistralmente conclusa con un tiro violento di Kane che buca la porta del Senegal.

Non finisce qui, al 57mo ci pensa Saka su assist perfetto di Foden a siglare il 3-0 con uno scavetto di alta classe.

Non si può dire di aver visto calcio spumeggiante in questo mondiale abbastanza scadente ma anche abbastanza equilibrato, e la presenza agli ottavi di Giappone, Corea del Sud, Marocco e Australia con le esclusioni eccellenti di Belgio e Germania, e se vogliamo anche della non ammissione dell’Italia, lo dimostra ampiamente.

